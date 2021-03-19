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00:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова обыграла Рахимову и вышла в ¼ финала турнира в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 565 тысяч долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Кудерметова, посеянная под вторым номером, во втором круге победила соотечественницу Камиллу Рахимову со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте почти три часа.

Соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет другая представительница России Дарья Касаткина (восьмой номер посева).

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