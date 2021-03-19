Кудерметова обыграла Рахимову и вышла в ¼ финала турнира в Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мар — РИА Новости. Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в
Кудерметова, посеянная под вторым номером, во втором круге победила соотечественницу Камиллу Рахимову со счетом 7:5, 3:6, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте почти три часа.
Соперницей Кудерметовой по четвертьфиналу станет другая представительница России Дарья Касаткина (восьмой номер посева).