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19:53 (мск), источник: ТАСС

Кузнецова вышла в полуфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 19 марта. Россиянка Светлана Кузнецова победила румынку Жаклин Кристиан в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy).

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 в пользу 35-летней россиянки, имеющей четвертый номер посева. В ½ финала турнира Кузнецова встретится с победительницей матча между представительницами России Дарьей Касаткиной (восьмой номер посева) и Вероникой Кудерметовой (2).

Кузнецова занимает 39-ю строчку в рейтинге WTA. В ее активе 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009). Кристиан 22 года, она идет на 160-й строчке мирового рейтинга.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом сезоне был признан игроками лучшим в данной категории. Действующей победительницей является нидерландка Кики Бертенс. Призовой фонд составляет $565 тыс., турнир завершится 21 марта.

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