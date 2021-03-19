Касаткина обыграла Кудерметову в четвертьфинале теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:2 в пользу 23-летней Касаткиной, посеянной на турнире под восьмым номером. В полуфинале она сыграет с соотечественницей Светланой Кузнецовой (4). В другом матче ½ финала встретятся россиянки Вера Звонарева и Маргарита Гаспарян. Кудерметова имела второй номер посева.

Касаткина находится на 61-й строчке мирового рейтинга, на ее счету три титула WTA. Она дважды доходила до четвертьфинала турниров серии Большого шлема. Кудерметовой 23 года, она идет на 36-й строчке мирового рейтинга. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытых чемпионатов Франции и Австралии.