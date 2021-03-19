Карацев обыграл Рублева в полуфинале теннисного турнира в Дубае

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 27-летнего Карацева. Рублев, с которым Карацев на прошлой неделе стал победителем турнира в Дохе в парном разряде, был посеян на турнире под вторым номером. В финале Карацев сыграет против южноафриканца Ллойда Харриса. Победная серия Рублева на турнирах серии ATP 500 (победа в турнирах приносит 500 рейтинговых очков) прервалась на 24-м матче.

Карацев занимает 42-е место в рейтинге ATP. Это его второй турнир после Открытого чемпионата Австралии — 2021, на котором он дошел до полуфинала. Ранее на турнире в Дохе Карацев завершил выступление во втором круге, проиграв австрийцу Доминику Тиму.

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).