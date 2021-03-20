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Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в Монтеррее, уступив Голубич

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в мексиканском Монтеррее.

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Источник: РИА "Новости"

Соперницей Калинской была швейцарка Виктория Голубич. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 2:6, 4:6.

В полуфинале Голуби сыграет с американкой Энн Ли.

WTA. МонтеррейЧетвертьфинал

Анна Калинская (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 2:6, 4:6.

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