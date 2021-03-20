Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в Монтеррее, уступив Голубич
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в мексиканском Монтеррее.
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира в мексиканском Монтеррее.
Соперницей Калинской была швейцарка Виктория Голубич. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счетом 2:6, 4:6.
В полуфинале Голуби сыграет с американкой Энн Ли.
WTA. МонтеррейЧетвертьфинал
Анна Калинская (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 2:6, 4:6.