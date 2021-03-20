Циципас победил Музетти и встретится со Зверевым в финале турнира в Акапулько
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Акапулько серии АТР 500 с призовым фондом около 2 миллионов долларов.
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Акапулько серии АТР 500 с призовым фондом около 2 миллионов долларов.
Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3.
В финале Циципас встретится с немцем Александром Зверевым. Игра пройдет в ночь с субботу на воскресенье.
АТР 500. Abierto Mexicano Telcel. Одиночный разряд. Полуфинал
Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:1, 6:3.