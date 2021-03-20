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11:10 (мск), источник: Sport24

Циципас победил Музетти и встретится со Зверевым в финале турнира в Акапулько

Греческий теннисист Стефанос Циципас победил итальянца Лоренцо Музетти в полуфинале турнира в Акапулько серии АТР 500 с призовым фондом около 2 миллионов долларов.

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Источник: Sport24

Матч продолжался 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:1, 6:3.

В финале Циципас встретится с немцем Александром Зверевым. Игра пройдет в ночь с субботу на воскресенье.

АТР 500. Abierto Mexicano Telcel. Одиночный разряд. Полуфинал

Стефанос Циципас (Греция) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:1, 6:3.

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