Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина пробилась в финал теннисного турнира в
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина пробилась в финал теннисного турнира в
Касаткина, посеянная под восьмым номером, в полуфинальном матче обыграла четвертую ракетку турнира соотечественницу Светлану Кузнецову со счетом 1:6, 6:0, 6:2. Поединок продолжался 1 час 38 минут.
Соперницей Касаткиной в финале будет другая представительница России Маргарита Гаспарян.