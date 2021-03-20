Карацев выиграл первый турнир АТР в карьере, победив в Дубае

Карацев, получивший от организаторов wild card, в финальном матче обыграл южноафриканца Ллойда Харриса, попавшего в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Для 27-летнего Карацева, занимающего 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), это первый выигранный турнир АТР. На Открытом чемпионате Австралии-2021 россиянин дошел до полуфинала.