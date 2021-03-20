Карацев выиграл первый турнир АТР в карьере, победив в Дубае
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев завоевал титул на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев завоевал титул на теннисном турнире в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет почти 1,9 миллиона долларов.
Карацев, получивший от организаторов wild card, в финальном матче обыграл южноафриканца Ллойда Харриса, попавшего в основную сетку турнира через квалификацию, со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Для 27-летнего Карацева, занимающего 42-е место в рейтинге Ассоциации