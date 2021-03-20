Первый титул 27-летнего Аслана Карацева! Российский теннисист ворвался в топ-30
Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь — в одиночке.
Россиянин Аслан Карацев завоевал главный приз на турнире ATP-500 в Дубае. Неделю назад он выиграл 1-й титул в паре, а теперь — в одиночке.
В своём первом финале турнира ATP в карьере 27-летний Аслан Карацев не оставил ни шанса Харрису и завоевал главный приз. Благодаря этому успеху россиянин поднимется на 15 мест в рейтинге и ворвётся в топ-30, что даёт право на посев на «Больших шлемах». Невероятный успех для теннисиста, который год назад был на 253-м месте!
Когда 27-летний Аслан Карацев сенсационно пробился в полуфинал Australian Open из квалификации, многие неискушённые поклонники тенниса подумали, что это случайный прорыв российского парня. Такое иногда бывало в истории — спортсмен проводит «турнир жизни», где волею судьбы «прыгает выше головы», а затем исчезает. Но теннисные специалисты предупреждали, что в случае с Карацевым — это только начало. Аслан очень долго шёл к этому заслуженному успеху и ещё покажет себя. Напомним, что Карацев родился во Владикавказе, потом
И вот, наконец, после рестарта сезона — 2020 Карацев выдал потрясающую серию на челленджерах в Чехии. Он вышел в три финала подряд — сначала Аслан уступил в решающем матче Стэну Вавринке, а затем выиграл два титула. Благодаря этому россиянин приблизился к первой сотне рейтинга ATP, на осеннем «Ролан Гаррос» дошёл до финала квалификации, получил уверенность в себе. А в начале января Карацев впервые с 10-й попытки смог пробиться в основу турнира «Большого шлема». Заслуженный тренер России Борис Собкин, который долгие годы работал с Михаилом Южным, говорит, что у Карацева тяжёлая теннисная судьба, и сейчас она ему отдаёт долги: «Многие на месте Аслана закончили бы с теннисом, но он продолжил. Уровень игры у Карацева всегда был приличным. Миша Южный с ним дважды играл, когда Аслан только начинал, причём один раз Карацев выиграл. Силу этого теннисиста я знаю очень хорошо. У него всегда была основательная и солидная игра. А сейчас появилась ещё и стабильность».
После успешного выступления в Мельбурне Карацев получил от ATP
Харрису 24 года, он уже был однажды в финале турнира ATP — Аделаида-2020, причём уступал россиянину Андрею Рублёву, также будучи квалифаером. Что касается пути Ллойда Джорджа в Дубае, то он начал его с победы в квалификации над Теймуразом Габашвили, затем были громкие успехи в основной сетке в матчах с Домиником Тимом, Филипом Краинович, Кеем Нисикори и Денисом Шаповаловым.
В финале Аслан без раскачки сразу взялся за подачу соперника. Уже во втором гейме с первого
Что ж. Невероятный прорыв 27-летнего Аслана Карацева продолжается! Неделю назад он выиграл первый титул в паре, а сейчас — и в одиночке. Не так много теннисистов завоёвывают свой дебютный трофей в таком солидном возрасте. Из российских теннисистов до этого первый раз на турнире в 27 лет смог победить только Игорь Куницын. И вот теперь Аслан присоединился к нему.
Возраст, в котором российские теннисисты выиграли 1-й титул в одиночном разряде:
19 — Кафельников (всего 26 титулов), Сафин (15), Рублёв (пока 8).
20 — Черкасов (2), Южный (10), Хачанов (4).
21 — Чесноков (7), Давыденко (21), Андреев (3), Медведев (пока 10).
23 — Волков (3), Турсунов (7).
26 — Ольховский (2).
27 — Куницын (1), Карацев (пока 1).
Отметим, что третью неделю подряд теннисисты из России выигрывают турниры ATP. В Роттердаме титул завоевал Андрей Рублёв, в Марселе — Даниил Медведев, и вот сейчас в Дубае — Аслан Карацев. Потрясающий успех российского мужского тенниса!
Даниил Сальников