Зверев обыграл Циципаса в финале теннисного турнира в Акапулько

В финальном матче 23-летний Зверев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Циципас проиграл все шесть финалов турниров серии АТР 500, в которых принимал участие.

Зверев занимает седьмое место в рейтинге ATP. Он выиграл 14-й титул в карьере и первый в этом сезоне. За победу в Акапулько Зверев получил $88,9 тыс. призовых и 500 рейтинговых очков.