Киченок и Олару выиграли теннисный турнир в Санкт-Петербурге в парном разряде

В финале они со счетом 2:6, 6:3, 10:8 обыграли американок Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамарию.

За победу они получили $25,2 тыс. призовых и 470 рейтинговых очков. 28-летняя Киченок выиграла шестой титул WTA в карьере в парном разряде, 32-летняя Олару — десятый. Украинка занимает 54-е место в парном рейтинге WTA, румынка — 48-е.