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15:24 (мск), источник: ТАСС

Киченок и Олару выиграли теннисный турнир в Санкт-Петербурге в парном разряде

ТАСС, 21 марта. Украинка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy) в парном разряде.

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Источник: РИА "Новости"

В финале они со счетом 2:6, 6:3, 10:8 обыграли американок Кейтлин Кристиан и Сабрину Сантамарию.

За победу они получили $25,2 тыс. призовых и 470 рейтинговых очков. 28-летняя Киченок выиграла шестой титул WTA в карьере в парном разряде, 32-летняя Олару — десятый. Украинка занимает 54-е место в парном рейтинге WTA, румынка — 48-е.

St. Petersburg Ladies Trophy проходит в шестой раз, соревнования проводятся на «Сибур-Арене» на покрытии «хард». В финале одиночного разряда позднее в воскресенье сыграют россиянки Маргарита Гаспарян и Дарья Касаткина.

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