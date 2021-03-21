Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге после снятия Гаспарян с финала из-за травмы
Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA в
Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA в
Игра была прекращена во втором сете при счете 6:3, 2:1 в пользу Касаткиной. По ходу матча 26-летняя Гаспарян, занимающая 126-ю строчку мирового рейтинга, была вынуждена обращаться за медицинской помощью.
23-летняя Касаткина, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, завоевала четвертый в карьере титул под эгидой организации.