Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге после снятия Гаспарян с финала из-за травмы

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy) с призовым фондом в $565 тыс. В финальном матче в воскресенье ее соперница и соотечественница Маргарита Гаспарян отказалась от продолжения борьбы в связи с травмой.