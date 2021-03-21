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18:15 (мск), источник: Sport24

Касаткина выиграла турнир в Санкт-Петербурге после снятия Гаспарян с финала из-за травмы

Российская теннисистка Дарья Касаткина стала победительницей турнира WTA в Санкт-Петербурге (St. Petersburg Ladies Trophy) с призовым фондом в $565 тыс. В финальном матче в воскресенье ее соперница и соотечественница Маргарита Гаспарян отказалась от продолжения борьбы в связи с травмой.

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Источник: shutterstock.com

Игра была прекращена во втором сете при счете 6:3, 2:1 в пользу Касаткиной. По ходу матча 26-летняя Гаспарян, занимающая 126-ю строчку мирового рейтинга, была вынуждена обращаться за медицинской помощью.

23-летняя Касаткина, занимающая 61-е место в рейтинге WTA, завоевала четвертый в карьере титул под эгидой организации.

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