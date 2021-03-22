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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

Дияс, Бублик и Кукушкин потеряли позиции в мировом рейтинге

WTA и ATP обновили списки.

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Источник: РИА "Новости"

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представили обновленную версию мировых рейтингов, сообщают Vesti.kz.

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Зарина Дияс потеряла одну позицию в обновленном рейтинге WTA

Елена Рыбакина сохранила за собой звание первой ракетки Казахстана, оставшись на 23-м месте.

Юлия Путинцева по-прежнему 28-я, а вот Зарина Дияс потеряла три строчки и теперь занимает 89-ю позицию.

Единственный представитель Казахстана в топ-100 среди мужчин Александр Бублик потерял одну позицию и располагается на 44-м месте. Михаил Кукушкин также ухудшил свое положение еще на одну строчку и теперь он 105-й. Дмитрий Попко остался на 180-м месте.

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