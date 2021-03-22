Дияс, Бублик и Кукушкин потеряли позиции в мировом рейтинге
WTA и ATP обновили списки.
WTA и ATP обновили списки.
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация
Елена Рыбакина сохранила за собой звание первой ракетки Казахстана, оставшись на 23-м месте.
Юлия Путинцева
Единственный представитель Казахстана в топ-100 среди мужчин Александр Бублик потерял одну позицию и располагается на 44-м месте. Михаил Кукушкин также ухудшил свое положение еще на одну строчку и теперь он 105-й. Дмитрий Попко остался на 180-м месте.