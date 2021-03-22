Российский теннисист Карацев стал 27-й ракеткой мира
ТАСС, 22 марта. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 42-го на 27-е место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 22 марта. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 42-го на 27-е место в рейтинге Ассоциации
На прошлой неделе 27-летний Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере, став победителем соревнований в Дубае. В феврале россиянин дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Год назад Карацев занимал 263-ю позицию в рейтинге.
Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев — восьмое, Карен Хачанов — 22-е. Лидирует серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP от 22 марта:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 940.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670.
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 625.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6 950.
6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 375.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 6 070.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 101.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 640.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 453…
22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2 200…
27 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1 888.