Российский теннисист Карацев стал 27-й ракеткой мира

На прошлой неделе 27-летний Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере, став победителем соревнований в Дубае. В феврале россиянин дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Год назад Карацев занимал 263-ю позицию в рейтинге.