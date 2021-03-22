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10:04 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Карацев стал 27-й ракеткой мира

ТАСС, 22 марта. Россиянин Аслан Карацев поднялся с 42-го на 27-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе 27-летний Карацев выиграл первый турнир ATP в карьере, став победителем соревнований в Дубае. В феврале россиянин дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Год назад Карацев занимал 263-ю позицию в рейтинге.

Россиянин Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге, Андрей Рублев — восьмое, Карен Хачанов — 22-е. Лидирует серб Новак Джокович.

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Рейтинг ATP от 22 марта:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 008 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 940.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 670.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 625.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6 950.

6 (6). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 375.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 6 070.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5 101.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 640.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 453…

22 (22). Карен Хачанов (Россия) — 2 200…

27 (42). Аслан Карацев (Россия) — 1 888.

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