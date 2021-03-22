Зарина Дияс сыграет с Винус Уильямс в стартовом матче Miami Open

Казахстанские теннисистки Зарина Дияс и Ярослава Шведова стартуют с первого круга основной сетки на турнире Miami Open, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Первой соперницей Шведовой станет одна из победительниц квалификации, она пока не определена.

А вот Дияс уже в первой игре предстоит испытание известной соперницей. Казахстанка сыграет против Винус Уильямс. Их встреча состоится завтра, 23 марта, а победительница выйдет на Белинду Бенчич из Швейцарии. Дияс в обновленном рейтинге WTA занимает 89-е место, а Винус — 79-е.