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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Роджер Федерер стал первым теннисистом в истории, который провёл 1100 недель в топ-100

Шестая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер стал первым теннисистом в истории, который провёл 1100 недель в топ-100.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на канале OnlyRogerCanFly в «твиттере».

Таким образом, Федерер стал историческим лидером по этому показателю за всю историю тенниса. За швейцарцем следует американский теннисист Андре Агасси (1019) и ещё один американец Джимми Коннорс (963).

Отметим, что среди действующих теннисистов второе место занимает представитель Испании Фелисиано Лопес (946), третьим идёт другой испанец, Рафаэль Надаль (913).

Напомним, на Australian Open 2020 года Федерер дошёл до полуфинала, уступив сербу Новаку Джоковичу. Вскоре после завершения турнира Роджер перенёс плановую операцию на колене, а через некоторое время ему сделали вторую. После этого 39-летнему спортсмену потребовалась длительная реабилитация.

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