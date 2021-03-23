Бывшая первая ракетка мира Маррей снялся с турнира в Майами из-за травмы
ТАСС, 23 марта. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей снялся с турнира серии Masters, который пройдет в Майами,
ТАСС, 23 марта. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей снялся с турнира серии Masters, который пройдет в Майами,
Маррей, получивший на турнир специальное приглашение (wild card), 24 марта должен был провести матч первого круга турнира против южноафриканца Ллойда Харриса.
Маррей идет на 123-й строчке мирового рейтинга. На счету 33-летнего британца победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне (2013, 2016). Он завоевал 46 титулов ATP. Также в его активе победы в одиночном разряде на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.
Открытый чемпионат Майями проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард», турнир относится к категории Masters. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году Открытый чемпионат Майами не проводился