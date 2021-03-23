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19:18 (мск), источник: ТАСС

Бывшая первая ракетка мира Маррей снялся с турнира в Майами из-за травмы

ТАСС, 23 марта. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей снялся с турнира серии Masters, который пройдет в Майами, из-за повреждения в паховой области. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Источник: AP 2020

Маррей, получивший на турнир специальное приглашение (wild card), 24 марта должен был провести матч первого круга турнира против южноафриканца Ллойда Харриса.

Маррей идет на 123-й строчке мирового рейтинга. На счету 33-летнего британца победы на Открытом чемпионате США в 2012 году и Уимблдоне (2013, 2016). Он завоевал 46 титулов ATP. Также в его активе победы в одиночном разряде на Олимпийских играх 2012 и 2016 годов.

Открытый чемпионат Майями проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард», турнир относится к категории Masters. Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году Открытый чемпионат Майами не проводился из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 23 марта по 3 апреля, его призовой фонд составляет $4,3 млн.

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