Потапова отдала 9 геймов подряд и проиграла Томлянович на старте турнира в Майами
Россиянка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг престижного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает $3 млн.
Россиянка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг престижного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает $3 млн.
В матче первого круга Потапова проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович — 5:7, 0:6. Отметим, что в первой партии россиянка вела со счетом 5:4 и имела 3 сетбола на приеме, но не смогла их реализовать, после чего отдала подряд 9 геймов.
Игра продолжалась 1 час 29 минут. На счету Потаповой 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных
Ранее пройти во второй круг турнира в Майами не смогла еще одна россиянка — Анна Блинкова.
WTA. Майами (США)
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 5:7, 0:6.