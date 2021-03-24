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09:33 (мск), источник: Sport24

Потапова отдала 9 геймов подряд и проиграла Томлянович на старте турнира в Майами

Россиянка Анастасия Потапова не смогла пробиться во второй круг престижного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает $3 млн.

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Источник: Sport24

В матче первого круга Потапова проиграла представительнице Австралии Айле Томлянович — 5:7, 0:6. Отметим, что в первой партии россиянка вела со счетом 5:4 и имела 3 сетбола на приеме, но не смогла их реализовать, после чего отдала подряд 9 геймов.

Игра продолжалась 1 час 29 минут. На счету Потаповой 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Томлянович подала навылет 5 раз, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. Во втором круге Айла сыграет со 2-й сеяной японкой Наоми Осакой.

Ранее пройти во второй круг турнира в Майами не смогла еще одна россиянка — Анна Блинкова.

WTA. Майами (США)

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия) — 5:7, 0:6.

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