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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс обыграла Винус Уильямс на старте турнира в Майами

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла во второй круг турнира в Майами (США), призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

На старте Miami Open Дияс, занимающая 89-е место в мировом рейтинге, встречалась с 79-й ракеткой мира из США Винус Уильямс. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 в пользу казахстанки.

Теннисистки провели на корте час и 28 минут. За это время 27-летняя Дияс ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять брейков. 40-летняя Винус выполнила пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Счет в личных встречах стал равным — 1−1.

Во втором круге Miami Open Дияс сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Добавим, что со второго круга борьбу на турнире начнут еще две представительницы Казахстана — Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

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