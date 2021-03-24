Зарина Дияс обыграла Винус Уильямс на старте турнира в Майами

На старте Miami Open Дияс, занимающая 89-е место в мировом рейтинге, встречалась с 79-й ракеткой мира из США Винус Уильямс. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 в пользу казахстанки.

Теннисистки провели на корте час и 28 минут. За это время 27-летняя Дияс ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять брейков. 40-летняя Винус выполнила пять эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Счет в личных встречах стал равным — 1−1.