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24 марта, источник: Чемпионат.com

Марья-искусница. Шарапова похвасталась коллекцией мебели собственного дизайна

Звезда тенниса Мария Шарапова предстала на фоне элегантного интерьера, который сама же и спроектировала.

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Мария Шарапова не перестаёт удивлять. Год назад россиянка ушла из профессионального спорта, но сидеть без дела не стала. Бывшая теннисистка всё время находится в поиске новых деловых и творческих начинаний. Её очередной проект связан с дизайном мебели. Шарапова с удовольствием похвасталась своей работой в социальных сетях и предстала перед публикой на фоне элегантного интерьера, который сама же и спроектировала.

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В конце декабря 2020 года Мария Шарапова объявила о помолвке с британским миллионером Алексом Гилксом. Но звезда тенниса не растворилась в свадебных приготовлениях, а очень много занимается собственным бизнесом, инвестициями и находит время для творчества. Так на днях россиянка представила коллекцию элегантной мебели собственного дизайна для гостиной комнаты.

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Коллекция мебели включает в себя сочетание многофункциональных предметов первой необходимости: мягкого плюшевого дивана, который достаточно глубокий, чтобы стать гостевой кроватью, удобной кушетки с обивкой, минималистического журнального столика, прикроватного столика, элегантной лампы и коврика из 100-процентного натурального джута.

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Мария всегда предпочитала минимализм и простоту. Всю коллекцию мебели объединяют элегантные формы и изысканные детали. Во всём дизайне упор сделан на универсальность и функциональность. А нейтральные серо-коричневые и оливковые цвета гарантируют людям, что они могут легко дополнить этот интерьер другими предметами декора.

Шарапову на разработку коллекции мебели вдохновил её опыт поездок по всему миру: «Путешествуя по миру, я смогла увидеть, как пересекаются и сочетаются различные стили и культуры. Эта коллекция родилась из моей страсти к дизайну и вдохновлена любовью к искусству и архитектуре».

Разрабатывать коллекцию Шарапова начала, когда тренировалась в Италии в 2019 году ещё до ухода из спорта.

По словам Марии, она стремилась создать такую коллекцию мебели, которая будет актуальной, красивой и элегантной на долгие годы. Как призналась звезда тенниса, лампу и журнальный столик она так полюбила, что уже нашла им место в своём доме в Лос-Анджелесе.

Все материалы для создания этой коллекции мебели Мария подбирала сама.

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Кстати, бывшая теннисистка имела возможность совершенствовать свои навыки дизайнера интерьера, когда занималась строительством и украшением своего дома в Лос-Анджелесе. Теперь этот опыт и знания, которые она получила тогда, пригодились во время создания первой коллекции мебели для гостиной комнаты.

Вообще Шарапова очень давно испытывает интерес к искусству дизайна. Известно, что Мария принимала участие в создании коллекции модных аксессуаров, посвящённых её конфетному бренду. В 2018 году наша Марья-искусница приложила руку к созданию кроссовок, в которых она пыталась воплотить истинный стиль Лос-Анджелеса — города, где она живёт.

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А ещё раньше, в 2011 году, Мария Шарапова представила коллекцию сумок и чехлов для ракеток, которые разработала вместе со своим спонсором-экипировщиком. Теннисистка внесла разные дизайнерские элементы в коллекцию: сумочку для драгоценностей и украшений, медную пластинку с именем Марии и так далее.

Пётр Дубровский

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