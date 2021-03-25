Виктория Азаренко без борьбы вышла в 1/16 финала турнира в Майами

В 1/32 финала белоруска, занимающая 15-е место в мировом рейтинге, должна была встретиться с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд, у которой 59-я позиция, но соперница снялась с турнира из-за травмы. В 1/16 финала Виктория Азаренко сыграет с победительницей матча между еще одной представительницей Германии Анжеликой Кербер (26-й номер рейтинга WTA) и мексиканкой Ренатой Сарасуа (147). Виктория Азаренко является трехкратной победительницей Miami Open (2009, 2011, 2016).