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01:19 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Майами

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на престижном турнире категории WTA 1000 в американском Майами с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче 1/32 финала одиночного разряда восьмая ракетка планеты за два с половиной часа обыграла болгарскую теннисистку Цветану Пиронкову (131-й номер мирового рейтинга) — 0:6, 6:3, 7:6 (11:9). В третьем раунде Арина Соболенко встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (37). В 1/16 финала парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, посеянные под первым номером, сыграют с румынско-немецким тандемом Симона Халеп / Ангелика Кербер. В 2019 году Арина Соболенко и Элизе Мертенс выиграли парный разряд этих состязаний.

Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15) в 1/32 финала одиночного разряда должна была встретиться с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (59), но соперница снялась с турнира из-за травмы. В 1/16 финала Виктория Азаренко сыграет с представительницей Германии Ангеликой Кербер (26). Виктория Азаренко является трехкратной победительницей Miami Open (2009, 2011, 2016).

Турнир в Майами завершится 3 апреля.

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