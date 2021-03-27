Елена Рыбакина вышла в третий круг Miami Open
Она легко разделалась с соперницей.
Она легко разделалась с соперницей.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира Miami Open в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ее соперницей по второму кругу была эстонка Кайя Канепи.
Рыбакина одержала уверенную победу по итогам двух сетов — 6:4, 6:0.
Матч продлился 1 час и 18 минут. За это время казахстанка выполнила пять эйсов, совершил две двойные ошибки против семи у соперницы и реализовала шесть из 11
В третьем круге Рыбакина сыграет с победительницей матча Дженнифер Брэйди (США) — Сара