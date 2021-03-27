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09:35 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина вышла в третий круг Miami Open

Она легко разделалась с соперницей.

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Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира Miami Open в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ее соперницей по второму кругу была эстонка Кайя Канепи.

Рыбакина одержала уверенную победу по итогам двух сетов — 6:4, 6:0.

Матч продлился 1 час и 18 минут. За это время казахстанка выполнила пять эйсов, совершил две двойные ошибки против семи у соперницы и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов.

В третьем круге Рыбакина сыграет с победительницей матча Дженнифер Брэйди (США) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

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