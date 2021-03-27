Елена Рыбакина вышла в третий круг Miami Open

Итоги выступлений казахстанцев на Australian Open: какие изменения в рейтинге и сколько они заработали

Матч продлился 1 час и 18 минут. За это время казахстанка выполнила пять эйсов, совершил две двойные ошибки против семи у соперницы и реализовала шесть из 11 брейк-пойнтов.