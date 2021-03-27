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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Александр Бублик вышел в третий раунд Miami Open

Он одержал победу над сербским теннисистом.

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Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в третий круг турнира Miami Open в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником по второму кругу был Ласло Дьере из Сербии. Бублик одержал победу по итогам двух сетов — 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час и 26 минут. Казахстанец выполнил четыре эйса, совершил шесть двойных ошибок и реализовал три из трех брейк-пойнтов.

Следующим соперником Бублика станет австралиец Джеймс Дакворт. Игра состоится 28 марта.
Напомним, в женском одиночном разряде в третий круг прошла первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

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