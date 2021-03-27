Александр Бублик вышел в третий раунд Miami Open
Он одержал победу над сербским теннисистом.
Он одержал победу над сербским теннисистом.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в третий круг турнира Miami Open в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником по второму кругу был Ласло Дьере из Сербии. Бублик одержал победу по итогам двух сетов — 6:3, 6:4.
Матч продлился 1 час и 26 минут. Казахстанец выполнил четыре эйса, совершил шесть двойных ошибок и реализовал три из трех
Следующим соперником Бублика станет австралиец Джеймс Дакворт. Игра состоится 28 марта.
Напомним, в женском одиночном разряде в третий круг прошла первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.