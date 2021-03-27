Александр Бублик вышел в третий раунд Miami Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в третий круг турнира Miami Open в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником по второму кругу был Ласло Дьере из Сербии. Бублик одержал победу по итогам двух сетов — 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час и 26 минут. Казахстанец выполнил четыре эйса, совершил шесть двойных ошибок и реализовал три из трех брейк-пойнтов.