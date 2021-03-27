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12:27 (мск), источник: БЕЛТА

Тандем Соболенко и Мертенс проиграл на турнире в Майами

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс потерпели поражение в матче парного разряда турнира категории WTA 1000 в американском Майами с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В матче 1/16 финала белорусско-бельгийская пара, посеянная под первым номером, уступила в двух партиях румынско-немецкому тандему Симона Халеп / Ангелика Кербер — 5:7, 5:7. В 1/8 финала Халеп и Кербер встретятся с латвийско-украинским дуэтом Елена Остапенко / Людмила Киченок. В 2019 году Арина Соболенко и Элизе Мертенс выиграли парный разряд этих состязаний.

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В поединке 1/32 финала одиночного разряда Арина Соболенко (8-й номер мирового рейтинга) за два с половиной часа обыграла болгарскую теннисистку Цветану Пиронкову (131) — 0:6, 6:3, 7:6 (11:9). В третьем раунде Арина Соболенко встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (37).

Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко (15) в 1/32 финала одиночного разряда должна была сыграть с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (59), но соперница снялась с турнира из-за травмы. В 1/16 финала Виктория Азаренко будет соперничать с представительницей Германии Ангеликой Кербер (26). Виктория Азаренко является трехкратной победительницей Miami Open (2009, 2011, 2016).

Турнир в Майами завершится 3 апреля.

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