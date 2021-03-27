Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Россия
Словения
Футбол. Чемпионат мира
17:00
Черногория
Гибралтар
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Хорватия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Беларусь
Эстония
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Норвегия
Турция
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Нидерланды
Латвия
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
23
Хоккей. НХЛ
22:00
Детройт Ред Уингз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
22:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Словакия
Мальта
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Ирландия
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Сербия
Португалия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Чехия
Бельгия
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
40
Все события
Фоторепортажи
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
13:07 (мск), источник: ТАСС

Вторая ракетка мира Медведев считает, что теннис очень популярен в России

ТАСС, 27 марта. Российский теннис сейчас находится на подъеме, люди следят за результатами, телевизионные каналы показывают все больше матчей. Такое мнение высказал россиянин Даниил Медведев, комментарий которого приводит пресс-служба ATP-Тура.

Наверх
Источник: Reuters

Медведев на прошлой неделе поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также он стал первым с июля 2005 года теннисистом в топ-2, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея.

«Мне нравится, что теннис сейчас находится на подъеме в России. Все больше матчей показывают по телевидению, — сказал Медведев. — Я очень рад, что в этом году у меня много побед, с помощью которых удается продвигать теннис в родной стране».

В пятницу Медведев стартовал с победы на турнире серии «Мастерс», который проходит в Майами, обыграв представителя Тайваня Лу Яньсюня (6:2, 6:2).

Медведеву 25 лет, в 2021 году он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу. Россиянин во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году он уступил Надалю. В марте спортсмен стал победителем турнира в Марселе, в общей сложности на его счету десять титулов на турнирах ATP.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Из Марибора в Сочи. Россия спустя 11 лет встретится со Словенией
Овечкин забил 2 крутых гола и вернулся в гонку за любимым призом
Сложный матч для России: Топ-5 ставок выходных
Нурмагомедов описал последний разговор с главой UFC
Слуцкий заявил об отказе преклонять колено и объяснил позицию
Щербакова поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира
Сильнейшие лыжники России сражаются за золото (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь