Вторая ракетка мира Медведев считает, что теннис очень популярен в России

Медведев на прошлой неделе поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также он стал первым с июля 2005 года теннисистом в топ-2, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея.

«Мне нравится, что теннис сейчас находится на подъеме в России. Все больше матчей показывают по телевидению, — сказал Медведев. — Я очень рад, что в этом году у меня много побед, с помощью которых удается продвигать теннис в родной стране».

В пятницу Медведев стартовал с победы на турнире серии «Мастерс», который проходит в Майами, обыграв представителя Тайваня Лу Яньсюня (6:2, 6:2).