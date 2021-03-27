Теннисистка Касаткина рассказала, что смогла преодолеть двухлетний кризис

В прошлое воскресенье Касаткина одержала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.
«Почти все мои матчи были трехсетовыми, поэтому было не легко победить, но это все делает победу еще более ценной, — сказала 23-летняя Касаткина. — У меня был достаточно продолжительный кризис — около двух лет, но сейчас я чувствую себя абсолютно по-другому, снова окрыленной, влюблена в теннис и буду продолжать в том же духе».
Победив в Санкт-Петербурге, Касаткина завоевала четвертый в карьере титул WTA. Она рассказала ТАСС о своих ближайших планах: «Впереди у меня будет тренировочный блок в Испании в течение нескольких недель, а потом начнутся грунтовые турниры. Первый будет в Стамбуле».