Теннисистка Касаткина рассказала, что смогла преодолеть двухлетний кризис

«Почти все мои матчи были трехсетовыми, поэтому было не легко победить, но это все делает победу еще более ценной, — сказала 23-летняя Касаткина. — У меня был достаточно продолжительный кризис — около двух лет, но сейчас я чувствую себя абсолютно по-другому, снова окрыленной, влюблена в теннис и буду продолжать в том же духе».