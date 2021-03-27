Циципас победил Джумхура во 2-м круге турнира в Майами
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Майами.
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Майами.
На стадии 1/32 финала соревнований Циципас, 2-я сеяный, встречался с боснийцем Дамиром Джумхуром, занимающим 126-е место в рейтинге ATP.
Встреча между соперниками продолжалась 1 час 10 минут и завершилась победой Циципаса в двух сетах — 6:1, 6:4.
В третьем круге Стефанос сыграет с победителем матча Кей Нисикори (Япония, 28) — Альяж Бедене (Словения).
ATP. Майами (США)
2-й круг.
Дамир Джумхур (Босния) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 1:6, 4:6.