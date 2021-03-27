Карацев обыграл Кукушкина во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами
ТАСС, 27 марта. Россиянин Аслан Карацев обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина во втором круге турнира Ассоциации
ТАСС, 27 марта. Россиянин Аслан Карацев обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина во втором круге турнира Ассоциации
Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Карацева, который посеян на турнире под 17-м номером. В следующем круге россиянин сыграет с победителем встречи между американцем Себастьяном Кордой и итальянцем Фабио Фониньи (10).
27-летний Карацев занимает 27-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021).
Кукушкину 33 года, до 2008 года теннисист представлял Россию, он занимает 105-ю строчку в мировом рейтинге и является победителем одного турнира ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2012) и Уимблдона (2019).
Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард», соревнования относится к категории «Мастерс». Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились