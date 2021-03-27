Карацев обыграл Кукушкина во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Карацева, который посеян на турнире под 17-м номером. В следующем круге россиянин сыграет с победителем встречи между американцем Себастьяном Кордой и итальянцем Фабио Фониньи (10).

27-летний Карацев занимает 27-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021).

Кукушкину 33 года, до 2008 года теннисист представлял Россию, он занимает 105-ю строчку в мировом рейтинге и является победителем одного турнира ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2012) и Уимблдона (2019).