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27 марта, источник: ТАСС

Карацев обыграл Кукушкина во втором круге теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами

ТАСС, 27 марта. Россиянин Аслан Карацев обыграл представителя Казахстана Михаила Кукушкина во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Карацева, который посеян на турнире под 17-м номером. В следующем круге россиянин сыграет с победителем встречи между американцем Себастьяном Кордой и итальянцем Фабио Фониньи (10).

27-летний Карацев занимает 27-е место в рейтинге ATP, на его счету один титул. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2021).

Кукушкину 33 года, до 2008 года теннисист представлял Россию, он занимает 105-ю строчку в мировом рейтинге и является победителем одного турнира ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2012) и Уимблдона (2019).

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард», соревнования относится к категории «Мастерс». Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 3 апреля, его призовой фонд составляет $4,3 млн.

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