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00:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Александрова уступила Свитолиной на турнире в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в Майами.

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Источник: РИА "Новости"

В матче третьего круга 30-я сеяная Александрова потерпела поражение от пятой ракетки соревнований украинки Элины Свитолиной со счётом 6:7 (1:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Александрова 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. Свитолина подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла 4 подачи соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Майами Свитолина сыграет с победительницей встречи между девятой ракеткой турнира чешкой Петрой Квитовой и 17-й сеяной британкой Йоханной Контой.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 3 260 190.

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