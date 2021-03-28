Александрова уступила Свитолиной на турнире в Майами

В матче третьего круга 30-я сеяная Александрова потерпела поражение от пятой ракетки соревнований украинки Элины Свитолиной со счётом 6:7 (1:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

Александрова 6 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. Свитолина подала один эйс, трижды ошиблась на подаче и взяла 4 подачи соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в Майами Свитолина сыграет с победительницей встречи между девятой ракеткой турнира чешкой Петрой Квитовой и 17-й сеяной британкой Йоханной Контой.