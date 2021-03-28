Рублев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами

Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Рублева, который посеян на турнире под четвертым номером. В следующем круге россиянин сыграет с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем и австралийцем Танаси Коккинакисом.

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема.

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Сандгрену 29 лет, он занимает 62-ю строчку в мировом рейтинге и является победителем одного турнира ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал.