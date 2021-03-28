Рублев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами
ТАСС, 28 марта. Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Тенниса Сандгрена во втором круге турнира Ассоциации
ТАСС, 28 марта. Россиянин Андрей Рублев обыграл американца Тенниса Сандгрена во втором круге турнира Ассоциации
Матч завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу Рублева, который посеян на турнире под четвертым номером. В следующем круге россиянин сыграет с победителем встречи между венгром Мартоном Фучовичем и австралийцем Танаси Коккинакисом.
23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема.
Сандгрену 29 лет, он занимает 62-ю строчку в мировом рейтинге и является победителем одного турнира ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал.
Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард», соревнования относится к категории «Мастерс». Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились