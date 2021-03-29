Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером. В концовке матча Медведев испытывал мышечные судороги. В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и сербом Душаном Лайовичем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев является второй ракеткой мира и чемпионом 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). 21-летний Попырин располагается на 86-й строчке рейтинга.