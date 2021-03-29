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09:03 (мск), источник: ТАСС

Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами

ТАСС, 29 марта. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над представителем Австралии Алексеем Попыриным в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером. В концовке матча Медведев испытывал мышечные судороги. В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и сербом Душаном Лайовичем.

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Медведев является второй ракеткой мира и чемпионом 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема — Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). 21-летний Попырин располагается на 86-й строчке рейтинга.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард» и относятся к категории «Мастерс». Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд турнира составляет $4,3 млн.

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