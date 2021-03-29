Даниил Медведев рассказал о судорогах во время матча на турнире в Майами

«Это, наверное, одна из самых приятных побед в моей карьере, в третьем сете меня мучили судороги, — сказал Медведев. — Одно дело, когда они при счете в твою пользу, но у меня судороги начинались раньше. В таких условиях сложно было думать о победе».

«В то же время я должен был выиграть в двух сетах, и мы бы не говорили о судорогах. Но в любом случае я выиграл и рад, что мне удалось пройти через все трудности этого определенно сумасшедшего матча», — добавил Медведев.