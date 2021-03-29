Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
23
Хоккей. НХЛ
01:00
Даллас Старз
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
00:30
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
01
Хоккей. НХЛ
28.03
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
30.03
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Все события
Фоторепортажи
30Дубли Ларссона и Соболева, летающие вратари, Промес в снегу
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
10:22 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев рассказал о судорогах во время матча на турнире в Майами

ТАСС, 29 марта. Россиянин Даниил Медведев из-за судорог не мог думать о победе над представителем Австралии Алексеем Попыриным в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами. Комментарий российского спортсмена приводит пресс-служба ATP.

Наверх
Источник: Reuters

Медведев одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4.

«Это, наверное, одна из самых приятных побед в моей карьере, в третьем сете меня мучили судороги, — сказал Медведев. — Одно дело, когда они при счете в твою пользу, но у меня судороги начинались раньше. В таких условиях сложно было думать о победе».

«В то же время я должен был выиграть в двух сетах, и мы бы не говорили о судорогах. Но в любом случае я выиграл и рад, что мне удалось пройти через все трудности этого определенно сумасшедшего матча», — добавил Медведев.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и сербом Душаном Лайовичем.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Словенский портрет: как осечки соперников вывели Россию в лидеры
Проклятие русской звезды. Тарасенко вколотил гол, но проиграл
СМИ: Футболист «Баварии» летом подпишет контракт с «Реалом»
«Даллас» проиграл «Флориде». Гурьянов подрался со Стиллманом
Русский гигант колотит всех подряд. Задоров уложил ветерана
Фигуристов РФ после возвращения с ЧМ встретили под гимн страны
«Авангард» стал третьим полуфиналистом плей-офф КХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь