Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый раунд «Мастерса» в Майами

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик впервые в карьере отобрался в четвертый круг турнира Miami Open в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником по третьему кругу был австралиец Джеймс Дакворт, которого казахстанец победил в двух сетах — 6:4, 6:4.

Игра длилась час и 24 минуты, в ее ходе Бублик сделал десять эйсов, тогда как соперник отметился лишь двумя подачами навылет. При этом Александр трижды совершил двойные ошибки против одной у Дакворта.