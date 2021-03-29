Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый раунд «Мастерса» в Майами
Игра длилась более часа.
Игра длилась более часа.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик впервые в карьере отобрался в четвертый круг турнира Miami Open в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником по третьему кругу был австралиец Джеймс Дакворт, которого казахстанец победил в двух сетах — 6:4, 6:4.
Игра длилась час и 24 минуты, в ее ходе Бублик сделал десять эйсов, тогда как соперник отметился лишь двумя подачами навылет. При этом Александр трижды совершил двойные ошибки против одной у Дакворта.
В следующем круге Бублик сыграет против американца Тэйлора Харри Фрица, победившего британца Кэмерона Норри — 6:4, 3:6, 6:1. Игра состоится 30 марта.