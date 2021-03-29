Теннисистка Касаткина заявила, что рассчитывает выступить на Олимпиаде в Токио

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Основным олимпийским квалификационным критерием станут позиции теннисисток в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 7 июня. Также будущие участники Олимпиады должны были входить в состав национальной сборной в 2019 или 2020 году.

«Пока что [по рейтингу] я прохожу на Олимпиаду, и если она в этом году состоится, то я очень хочу выступить, — сказала Касаткина. — Но еще все зависит от того, по какому рейтингу будут считать. Думаю, не будут брать рейтинг “замороженный”, потому что это не очень честно».

В текущем рейтинге WTA Касаткина занимает 42-е место. Прямой пропуск на Игры получат 56 лучших теннисисток в рейтинге.