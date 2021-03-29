Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Локомотив
Хоккей. НХЛ
30.03
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.03
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
30.03
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
30.03
Колорадо Эвеланш
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
30.03
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
30.03
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
Все события
Фоторепортажи
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
15:18 (мск), источник: ТАСС

Рублев и Хачанов снялись с турнира в Майами в парном разряде

ТАСС, 29 марта. Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов не примут участие в матче 1/8 финала парного разряда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Наверх
Источник: AP 2020

На стадии 1/8 финала россияне должны были сыграть против австрийца Оливера Мараха и австралийца Люка Сэвилла.

Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник Рублеву предстоит матч против венгра Мартона Фучовича в рамках третьего круга одиночного турнира. Начало запланировано на 17:00 мск. В воскресенье Хачанов потерпел поражение на аналогичной стадии, уступив итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 6:7 (2:7), 4:6).

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема.

Хачанову 24 года, он занимает 22-е место в рейтинге и является победителем четырех турниров АТР. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.

Турнир в Майами завершится 3 апреля, его призовой фонд составляет $4,3 млн.

Читайте также
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
СМИ: Очередной немецкий тренер претендует на работу в «Спартаке»
Отказавшийся преклонить колено Карасев назначен на матч Германии
СМИ: Футболист «Баварии» летом подпишет контракт с «Реалом»
ЦСКА не отзаявлял Гончаренко с поста главного тренера клуба
Черчесов: Игрока с фамилией Жемчужина у нас в команде нет
Большунов заработал за сезон меньше, чем топовые биатлонисты
УЕФА отреагировал на скандал с незасчитанным голом Роналду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь