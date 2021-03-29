Рублев и Хачанов снялись с турнира в Майами в парном разряде

На стадии 1/8 финала россияне должны были сыграть против австрийца Оливера Мараха и австралийца Люка Сэвилла.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ee53a8099eaf28206352" data-vnd="ee53a8099eaf28206352" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ee53a8099eaf28206352" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник Рублеву предстоит матч против венгра Мартона Фучовича в рамках третьего круга одиночного турнира. Начало запланировано на 17:00 мск. В воскресенье Хачанов потерпел поражение на аналогичной стадии, уступив итальянцу Яннику Синнеру (6:4, 6:7 (2:7), 4:6).

23-летний Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема.

Хачанову 24 года, он занимает 22-е место в рейтинге и является победителем четырех турниров АТР. В 2019 году россиянин дошел до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, показав свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема.