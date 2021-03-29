Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Сегодня белоруска, занимающая 8-е место в мировом рейтинге, победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову, у которой 20-я позиция — 6:1, 6:2. Встреча длилась 1 час 9 минут. В поединке за выход в полуфинал Арина Соболенко встретится с первой ракеткой планеты австралийкой Эшли Барти, которая в 1/8 финала победила белоруску Викторию Азаренко (15-й номер рейтинга WTA). Ранее на этом турнире Арина Соболенко обыграла болгарку Цветану Пиронкову (131) — 0:6, 6:3, 7:6 (11:9) и россиянку Веронику Кудерметову (37) — 7:6 (7:4), 6:4.