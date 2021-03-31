Арина Соболенко проиграла Эшли Барти и завершила выступление на турнире в Майами

Играя в четвертьфинале с лидером мирового рейтинга, белоруска, занимающая 8-е место, уступила в первом сете 4:6, а во втором сумела взять реванш на тай-брейке — 7:6 (7:5). В решающей партии сильнее была австралийка — 6:3. Поединок продолжался 2 часа 25 минут. В игре за выход в финал Эшли Барти встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (5-й номер мирового рейтинга) и латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (57).