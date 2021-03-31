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00:16 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко проиграла Эшли Барти и завершила выступление на турнире в Майами

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти и завершила выступление на турнире в американском Майами с призовым фондом $3,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Играя в четвертьфинале с лидером мирового рейтинга, белоруска, занимающая 8-е место, уступила в первом сете 4:6, а во втором сумела взять реванш на тай-брейке — 7:6 (7:5). В решающей партии сильнее была австралийка — 6:3. Поединок продолжался 2 часа 25 минут. В игре за выход в финал Эшли Барти встретится с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной (5-й номер мирового рейтинга) и латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (57).

На этих соревнованиях Арина Соболенко обыграла болгарку Цветану Пиронкову (131) — 0:6, 6:3, 7:6 (11:9), россиянку Веронику Кудерметову (37) — 7:6 (7:4), 6:4 и чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (20) — 6:1, 6:2.

Трехкратная чемпионка Miami Open белоруска Виктория Азаренко (15) в 1/16 финала победила немку Ангелику Кербер (26) — 7:5, 6:2, а в 1/8 финала уступила Эшли Барти — 1:6, 6:1, 2:6,

В матче 1/16 финала парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс, посеянные под первым номером, проиграли румынско-немецкому тандему Симона Халеп / Ангелика Кербер — 5:7, 5:7. В 2019 году Арина Соболенко и Элизе Мертенс выиграли парный разряд этих состязаний.

Турнир в Майами финиширует 3 апреля.

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