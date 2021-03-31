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11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Медведев начал сокращать отставание от 1-го места Джоковича. Даниил — в ¼ финала Майами

Россиянин вошел в восьмёрку сильнейших «Мастерса» в Майами и улучшил свой рейтинг, пока лидер мирового тенниса не играет.

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Источник: Reuters

Разбитое колено не помешало Даниилу Медведеву пробиться в четвертьфинал «Мастерса» в Майами. С учётом титула в Марселе россиянин довёл серию победных матчей до семи.

Весьма драматичным оказался матч третьего раунда «Мастерса» в Майами между 1-м номером посева Даниилом Медведевым и австралийцем русского происхождения Алексеем Попыриным. В конце второго сета Медведев не подал на матч, а потом не реализовал тройной матчбол на подаче соперника. После этого у россиянина начались судороги, с которыми он боролся весь третий сет. Даниилу пришлось приложить невероятные усилия, чтобы довести матч до победы. «Это, наверное, одна из самых сладких побед в моей карьере. Меня мучили адские судороги. Хотя, конечно, я должен был выиграть этот матч в двух сетах. Тогда не было бы никаких проблем с ногами», — сказал Медведев на корте.

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Надо сказать, что проблемы с судорогами Медведев испытывает не первый раз. Так было на US Open — 2019 в матче с Уго Дельеном, а также в четвертьфинале Australian Open — 2021 с Андреем Рублёвым, когда Даниил, прежде чем дать победное интервью на корте, попросил врача сделать ему массаж ног. По мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, к этой проблеме Медведеву нужно отнестись со всей серьёзностью: «Нужно понять, из-за чего судороги у Медведева. Не от неготовности, а, скорее всего, от нервной системы или селезёнки, может, от быстрого сахара. Вопрос питания, с которым нужно разобраться. Но в Майами матчи играются через день, и с восстановлением проблем быть не должно».

В 4-м круге Даниил вышел на американца Фрэнсиса Тиафо. Они отлично знают друг друга. Медведев старше американца на два года, но первую встречу, которая прошла в рамках квалификации турнира в Ницце-2015, выиграл более молодой Тиафо. Зато три другие очные встречи остались за россиянином — Вашингтон-2019, Australian Open и US Open — 2020. «В поединке с Медведевым придётся поменять психологию. Я готов, у меня за плечами три хороших матча. Он будет отлично подавать, неудобно бить и раз за разом заставлять играть лишний мяч. Нужно это понять и принять, выходить с боевым настроем. Он будет ждать, когда я сломаюсь. Нужно оставаться суперустойчивым психологически. Это будет нелегко! Он один из самых сложных соперников, и я просто буду упорно бороться», — сказал Тиафо перед матчем с Медведевым.

Начало матча было похоже на предыдущую встречу с Попыриным. Даниил без проблем брал геймы на своей подаче, а реализовать шансы в чужих геймах долго не получалось. Это наводило на тревожные мысли о том, что матч опять может затянуться. Вдобавок при счёте 5:4 к Медведеву вышел врач, но не из-за судорог, а чтобы обработать ссадину на колене Даниила. Когда доктор поливал рану дезинфицирующим раствором, наш теннисист даже вскрикнул от боли и неожиданности, но потом посмеялся над своей реакцией. Эта пауза неожиданно взбодрила Даниила, а Фрэнсису, наоборот, пошла не на пользу. Гейм на своей подаче американец провалил, и Медведев выиграл сет — 6:4.

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Вторую партию Медведев начал не лучшим образом и в 3-м гейме отдал свою подачу. Но тут же развернулась борьба за подачу Тиафо. В какой-то момент американец сбил дыхание, долго пытался настроиться на подачу и получил предупреждение за затяжку времени. Он пошёл выяснять отношения с арбитром, расстроился и позволил Даниилу сделать обратный брейк — 2:2. На переходе к американцу пришёл врач, измерил ему пульс и давление, после чего дал какую-то таблетку. Игра продолжилась, теннисисты брали свои подачи, правда, не без труда. В итоге Даниил сделал брейк в 8-м гейме, а затем подал на матч — 6:4, 6:3 за 1 час 30 минут борьбы.

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Даниил Медведев впервые вышел в восьмёрку сильнейших на «Мастерсе» в Майами и с учётом титула на турнире в Марселе продлил серию побед до 7 матчей. На сегодняшний день более длинная действующая серия только у Новака Джоковича — 9. Серб выиграл 2 матча на ATP Cup и потом ещё 7 на Australian Open, после чего больше не выступал. Если Даниил на этой неделе завоюет титул, то обгонит Новака по этому показателю — у него будет 10 выигранных поединков подряд.

Кстати, титул на «Мастерсе» в Майами позволил бы второй ракетке мира Даниилу Медведеву сократить отставание от лидирующего в рейтинге Джоковича почти наполовину. Перед началом турнира между ними была разница в 2068 очков. Потом Новак потерял 50% от 90 очков, завоёванных здесь в 2019 году, поскольку решил не приезжать во Флориду в этом году. А вот россиянин до 4-го круга защищал свои очки и ничего не получал в плюс. Только выход в ¼ финала позволил ему самому начать сокращать отставание от 1-го места Джоковича. Сейчас это «плюс 90 очков», в случае выхода в полуфинал будет «плюс 270», в финал — «плюс 510», а титул даст «плюс 910». И тогда отставание от Новака составит 1113 очков.

В четвертьфинале в соперники Медведеву достался цепкий испанец Роберто Баутиста-Агут, выбивший из сетки Майами последнего из чемпионов прошлых лет, Джона Иснера. Так что в нынешнем году на этом «Мастерсе» будет новый триумфатор. Любопытно, что Баутиста-Агут хорошо знает, как действовать против Даниила. Теннисисты встречались уже дважды, и оба раза побеждал Роберто — в финале Ченная-2017 и в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати-2020.

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