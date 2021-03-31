Наоми Осака прервала 23-матчевую беспроигрышную серию, уступив Саккари на турнире в Майами

Это поражение стало для японки первым более чем за год. В предыдущий раз она проигрывала в феврале 2020 года, когда в поединке Кубка Федерации со счётом 0:6, 3:6 уступила испанской теннисистке Саре Соррибес-Тормо. Таким образом, она прервала беспроигрышную серию, которая составляла 23 матча.