Бублик — Синнеру: Дружище, ты не человек, тебе всего 19, а ты уже так играешь
Казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к 19-летнему итальянцу Яннику Синнеру, обыгравшему его в матче ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к 19-летнему итальянцу Яннику Синнеру, обыгравшему его в матче ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
«Дружище, ты не человек, тебе всего 19 лет, а ты уже так играешь», — сказал Бублик, поздравляя Синнера с победой по окончании их встречи.
Напомним, продолжительность поединка Синнер — Бублик составила 1 час и 42 минуты. Янник 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3
В полуфинале турнира Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Роберто
Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.