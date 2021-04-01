Текущие события
Хоккей. НХЛ
2.04
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
2.04
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.04
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.04
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
2.04
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
2.04
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.04
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
2.04
Вегас Голден Найтс
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
Сборная России проиграла Словакии
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Бублик — Синнеру: Дружище, ты не человек, тебе всего 19, а ты уже так играешь

Казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к 19-летнему итальянцу Яннику Синнеру, обыгравшему его в матче ¼ финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Дружище, ты не человек, тебе всего 19 лет, а ты уже так играешь», — сказал Бублик, поздравляя Синнера с победой по окончании их встречи.

Читайте также
Александр Бублик впервые в карьере вышел в четвертый раунд «Мастерса» в Майами

Напомним, продолжительность поединка Синнер — Бублик составила 1 час и 42 минуты. Янник 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Бублик выполнил 7 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 9 взять подачу соперника.

В полуфинале турнира Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.

Читайте также
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
В заявке на Евро осталось уточнить одну фигуру — первого вратаря
Армения — лидер, Пандев шокировал Германию. Обзор отбора ЧМ–2022
Карпин снова обыграет «Спартак»: Топ ставок недели
Клуб НХЛ выставил на драфт отказов российского хоккеиста
В федерации бокса готовы организовать бой сына Цзю в России
Футбольного судью посадили в тюрьму после скандальных пенальти
Почему разговорам про джентльменство в Ф-1 пора на свалку
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь