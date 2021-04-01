Бублик — Синнеру: Дружище, ты не человек, тебе всего 19, а ты уже так играешь

«Дружище, ты не человек, тебе всего 19 лет, а ты уже так играешь», — сказал Бублик, поздравляя Синнера с победой по окончании их встречи.

Напомним, продолжительность поединка Синнер — Бублик составила 1 час и 42 минуты. Янник 2 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Бублик выполнил 7 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 9 взять подачу соперника.



В полуфинале турнира Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).



Напомним, турнир серии «Мастерс» в Майами проходит с 24 марта по 4 апреля. Его призовой фонд составил более $ 3 млн. А победитель получит более $ 300 тыс.