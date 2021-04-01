Медведев не пощадил ракетку! Даниил проиграл в Майами и остался в 10 очках от Джоковича

Даниил Медведев выбыл из борьбы на «Мастерсе» в Майами, в третий раз в карьере проиграв испанцу Роберто Баутиста-Агуту. Россиянин отчаянно сражался в четвертьфинале, от досады даже не пощадил ракетку. Но это был не его день.

Драматично складывались последние два поединка Даниила Медведева на «Мастерсе» в Майами. В матче третьего круга с австралийцем Алексеем Попыриным россиянин весь третий сет промучился из-за судорог, а в четвёртом раунде с Фрэнсисом Тиафо из США наш теннисист разбил колено в кровь. Когда первому номеру посева оказывали медицинскую помощь, он даже вскрикнул от боли и неожиданности при обработке раны, но потом рассмеялся над такой своей реакцией. Поэтому, конечно, и сам Медведев, и вся его команда хотели бы, чтобы россиянин благополучно закончил четвертьфинальный матч, причём как можно быстрее. Но соперник в матче за выход в четвёрку лучших достался ему далеко не самый удобный.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--53eeba19d9c3fc9a19ea" data-vnd="53eeba19d9c3fc9a19ea" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=53eeba19d9c3fc9a19ea" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В четвертьфинале Даниил вышел на Роберто Баутиста-Агута, посеянного под седьмым номером. Именно испанец не пустил Медведева к первому титулу в финале турнира в Ченнае-2017. Их вторая встреча на «Мастерсе» в Цинциннати/Нью-Йорке — 2020 тоже осталась за Роберто, хотя россиянин уверенно тогда взял первый сет — 6:1. Кстати, во время карантина перед Australian Open — 2021 Баутиста-Агут тренировался две недели как раз с Медведевым и очень высоко оценил этот период: «Считаю привилегией возможность выйти на корт с этим великолепным теннисистом и его командой в Мельбурне. Даже мой русский улучшается».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CKiwZMflGk1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CKiwZMflGk1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CKiwZMflGk1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Roberto Bautista Agut (@robertobautistaagut)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев перед матчем в Майами тоже очень хорошо отозвался о своём сопернике, но при этом сказал, что знает секрет, как победить испанца хотя бы на третий раз: «Роберто Баутиста-Агут — чертовски хороший игрок. Иногда мне кажется, что его рейтинг должен быть выше, но есть причина, по которой это не так, и я постараюсь воспользоваться этим».

Впервые за четыре матча на турнире Даниилу пришлось играть в вечернюю сессию. До этого ему приходилось выступать днём на солнцепёке, ещё и при сильном ветре. Надо сказать, что днём и вечером совсем разное состояние корта. Солнце не жарит, но появляется повышенная влажность. Мяч ночью летит медленнее, что должно было затянуть розыгрыши. Тем более с цепким испанцем. Медведеву нужно было время, чтобы привыкнуть к новой обстановке.

Впрочем, у россиянина сразу пошла подача. Он чётко контролировал свои геймы и пытался подобраться к чужим. Но, начиная с середины сета, Даниил стал торопиться и не выдерживать длинных розыгрышей. Всё чаще он совершал ошибки, причём уже не только на подаче соперника, но и в своих геймах. Первый брейк-пойнт Баутиста-Агут получил в седьмом гейме, а в следующий раз уже смог его реализовать — 5:4. Медведев от досады одним ударом разбил ракетку о корт, а потом подошёл к своей скамейке и добавил. Во время подачи испанца на сет развернулась упорная борьба с затяжными красивыми розыгрышами. Медведев впервые до брейк-пойнта, но не реализовал его. Сет остался за испанцем — 6:4 за 51 минуту.

Роберто так разогнался в первом сете, что и во втором сразу же повёл с брейком — 2:0. В общей сложности он взял пять геймов подряд. Лишь после этого Даниил смог выиграть свою подачу. После этого он отчаянно боролся в гейме Баутиста-Агута, имел двойной брейк-пойнт, но не воспользовался этим шансом. А испанец спокойно довёл матч до победы — 6:4, 6:2.

Так Даниил Медведев в третий раз за карьеру проиграл Роберто Баутиста-Агуту и выбыл из борьбы на «Мастерсе» в Майами на стадии четвертьфинала. А это значит, что главный трофей завоюет теннисист, который ранее никогда не побеждал на турнире этой категории. Даниил был последним в сетке с подобными титулами в карьере. Кроме того, россиянин не смог обойти Новака Джоковича в Чемпионской гонке ATP сезона-2021 и остался в 10 очках позади него (у серба — 2140 очков, у Даниила — 2130). За главный приз борется теперь только один россиянин — Андрей Рублёв.