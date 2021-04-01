Медведев не справился с бременем лидерства. Останется ли он второй ракеткой мира?

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Четвертьфинал

Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:2.

Перед началом супертурнира во Флориде, который в нынешнем сезоне остался одним из двух привычных всем стартов после отмены Индиан-Уэллса, было очень много разговоров о российских теннисистах. На них возлагали большие надежды, особенно после того, как Андрей Рублев, Даниил Медведев и Аслан Карацев за три предыдущих недели взяли по титулу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNHCxZ3Hj6Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNHCxZ3Hj6Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNHCxZ3Hj6Y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ? Miami Open ? (@miamiopen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К тому же многие ведущие игроки, включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима в нынешней ситуации предпочли избежать двух трансатлантических перелетов перед началом грунтового сезона, который в нынешнем году пройдет исключительно в Европе и завершится на «Ролан Гаррос» в июне. Но как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют — россияне приехали в Майами с целью выступить максимально хорошо и укрепиться в рейтинге. Но может так оказаться, что в полуфинале никого из них не окажется.

Не день Медведева

Все четверо представителей России на этом турнире были освобождены от первого круга и уверенно миновали второй, а вот дальше что-то пошло не так. В третьем раунде главное открытие нынешнего сезона Карацев, впервые попавший в посев на «Мастерсе», неожиданно провалил игру против молодого американца (и сына бывшей второй ракетки мира) Себастьяна Корды, со счета 3:5 в первом сете уступив семь геймов подряд. А Карен Хачанов в упорной и равной борьбе отдал итальянцу Яннику Синнеру матч, который вполне мог и выиграть.

И вот теперь Синнер уже в полуфинале, где его соперником мог стать Медведев. Но не стал, потому что Даниил в ночь на четверг по московскому времени почти без вариантов уступил Баутисте-Агуту. Нельзя сказать, что предпосылок к этому вообще не было, все-таки испанец выиграл у Медведева обе их предыдущих встречи. Причем в прошлом сезоне в Цинциннати победа была волевой и после того, как Даниил взял стартовый сет со счетом 6:1. Но все-таки россиянин был первой ракеткой турнира и явным фаворитом этого матча.

У 32-летнего Баутисты-Агута было два главных козыря. Прежде всего, это опыт — между прочим, он оказался единственным четвертьфиналистом Майами, который раньше уже доходил здесь до этой стадии.

Плюс он провел здесь на матч меньше соперника, без борьбы пройдя сразу два круга. А еще испанец очень здорово читает манеру игры Медведева. Даниил действовал привычно агрессивно, но его оппонент раз за разом возвращал мячи в корт.

В случае победы Медведев выходил на первое место в чемпионской гонке АТР, которая учитывает рейтинговые очки, набранные в текущем сезоне. Но Баутиста-Агут в этот вечер был слишком хорош, и превзошел вторую ракетку мира почти во всех компонентах игры. Он лучше выглядел на приеме, забрав 14 из 21 розыгрыша на второй подаче Медведева, сам максимально осложнял жизнь сопернику в «своих» геймах и был невероятно стабилен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNG9H-FhJrj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNG9H-FhJrj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNG9H-FhJrj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ATP Tour (@atptour)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге испанец при счете 4:4 в первой партии сделал ключевой брейк, причем в этом гейме Медведев вел 40:15 и уступил четыре розыгрыша подряд. Даниил попытался взбодриться, выместив злость на ракетке. И в следующем гейме отыграл сетбол, был близок к обратному брейку — но тут же отдал три мяча подряд за счет собственных ошибок.

После этого Медведев сник, и второй сет стал дорогой с односторонним движением — Баутиста-Агут сразу повел с брейком и своего уже не упустил. Теперь все надежды российских болельщиков связаны с Андреем Рублевым — он в четвертьфинале сыграет против Корды-младшего.

Пока второй

Вспоминается ситуация, когда в феврале Медведев претендовал на второе место в мировом рейтинге, но на турнире в Роттердаме проиграл первый же матч. Тогда, впрочем, ему удалось собраться с силами и достичь цели со второй попытки. Теперь ему предстоит оборонять эти позиции.

В прошлом году в разгар пандемии АТР временно изменило правила подсчета рейтинга. До недавнего времени набранные игроками очки вообще не сгорали, хотя обычно это происходит через год после их начисления. И лишь в прошедшем месяце баллы постепенно начали списываться. Хотя в целом рейтинг останется замороженным до середины августа, баллы, набранные два года назад, пока не сгорают, но могут быть заменены в сторону увеличения. В том числе и поэтому Медведеву, как и другим россиянам, было очень важно хорошо выступить в Майами.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CM-rgj2JCVa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CM-rgj2JCVa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CM-rgj2JCVa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас разница между Даниилом и идущим на третьей строке Надалем составляет 270 очков, за четвертьфинал во Флориде он получит еще 90. Впереди у нас грунтовый сезон, а на этом покрытии у Рафы огромное преимущество не только перед Медведевым, а перед всеми остальными теннисистами в туре. Испанец 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос», 25 раз выигрывал грунтовые «Мастерсы» в Монте-Карло, Мадриде и Риме. Тогда как у россиянина за всю карьеру только 10 побед в 28 матчах на этом покрытии. Удачная серия Медведева в 2019-м, вместившая в себя полуфинал в Монте-Карло с победой над Джоковичем и финал в Барселоне, пока лишь исключение, подтверждающее правило.