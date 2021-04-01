Медведев не справился с бременем лидерства. Останется ли он второй ракеткой мира?
Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Майами проиграл опытному испанцу Роберто
Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Майами проиграл опытному испанцу Роберто
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Четвертьфинал
Роберто Баутиста Агут (Испания, 7) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 6:4, 6:2.
Перед началом супертурнира во Флориде, который в нынешнем сезоне остался одним из двух привычных всем стартов после отмены
К тому же многие ведущие игроки, включая Новака Джоковича, Рафаэля Надаля, Доминика Тима в нынешней ситуации предпочли избежать двух трансатлантических перелетов перед началом грунтового сезона, который в нынешнем году пройдет исключительно в Европе и завершится на «Ролан Гаррос» в июне. Но как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют — россияне приехали в Майами с целью выступить максимально хорошо и укрепиться в рейтинге. Но может так оказаться, что в полуфинале никого из них не окажется.
Все четверо представителей России на этом турнире были освобождены от первого круга и уверенно миновали второй, а вот дальше
И вот теперь Синнер уже в полуфинале, где его соперником мог стать Медведев. Но не стал, потому что Даниил в ночь на четверг по московскому времени почти без вариантов уступил
Плюс он провел здесь на матч меньше соперника, без борьбы пройдя сразу два круга. А еще испанец очень здорово читает манеру игры Медведева. Даниил действовал привычно агрессивно, но его оппонент раз за разом возвращал мячи в корт.
В случае победы Медведев выходил на первое место в чемпионской гонке АТР, которая учитывает рейтинговые очки, набранные в текущем сезоне. Но
В итоге испанец при счете 4:4 в первой партии сделал ключевой брейк, причем в этом гейме Медведев вел 40:15 и уступил четыре розыгрыша подряд. Даниил попытался взбодриться, выместив злость на ракетке. И в следующем гейме отыграл сетбол, был близок к обратному брейку — но тут же отдал три мяча подряд за счет собственных ошибок.
После этого Медведев сник, и второй сет стал дорогой с односторонним движением —
Вспоминается ситуация, когда в феврале Медведев претендовал на второе место в мировом рейтинге, но на турнире в Роттердаме проиграл первый же матч. Тогда, впрочем, ему удалось собраться с силами и достичь цели со второй попытки. Теперь ему предстоит оборонять эти позиции.
В прошлом году в разгар пандемии АТР временно изменило правила подсчета рейтинга. До недавнего времени набранные игроками очки вообще не сгорали, хотя обычно это происходит через год после их начисления. И лишь в прошедшем месяце баллы постепенно начали списываться. Хотя в целом рейтинг останется замороженным до середины августа, баллы, набранные два года назад, пока не сгорают, но могут быть заменены в сторону увеличения. В том числе и поэтому Медведеву, как и другим россиянам, было очень важно хорошо выступить в Майами.
Сейчас разница между Даниилом и идущим на третьей строке Надалем составляет 270 очков, за четвертьфинал во Флориде он получит еще 90. Впереди у нас грунтовый сезон, а на этом покрытии у Рафы огромное преимущество не только перед Медведевым, а перед всеми остальными теннисистами в туре. Испанец 13-кратный чемпион «Ролан Гаррос», 25 раз выигрывал грунтовые «Мастерсы» в
В ближайшие недели, впрочем, вариантов для изменения положения не так много. Медведеву в нынешних условиях не надо подтверждать хорошие результаты 2019-го, а у Надаля не так много возможностей улучшать положение. Поэтому как минимум до «Мастерсов» в Мадриде и Риме серьезных изменений в рейтинге ждать не стоит.