Циципас проиграл в ¼ финала «Мастерса» в Майами

В матче ¼ финала Циципас (2-й номер посева) уступил поляку Хуберту Хуркачу (26) со счетом 6:2, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

За выход в финал Хуркач поспорит с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (4) и американцем Себастьяном Кордой.