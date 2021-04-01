Циципас проиграл в ¼ финала «Мастерса» в Майами
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас не смог выйти в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Майами, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас не смог выйти в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Майами, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона долларов.
В матче ¼ финала Циципас (2-й номер посева) уступил поляку Хуберту Хуркачу (26) со счетом 6:2, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.
За выход в финал Хуркач поспорит с победителем матча между россиянином Андреем Рублевым (4) и американцем Себастьяном Кордой.