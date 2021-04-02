Барти победила Свитолину и вышла в финал турнира в Майами
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти вышла в финал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти вышла в финал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.
Барти, посеянная под первым номером, в полуфинале обыграла пятую сеяную украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте почти полтора часа.
За титул на турнире в Майами первая ракетка мира поспорит с победительницей встречи между канадкой Бьянкой Андрееску (8-я) и гречанкой Марией Саккари (23-я).