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00:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Барти победила Свитолину и вышла в финал турнира в Майами

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Австралийка Эшли Барти вышла в финал теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого превышает 3,2 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

Барти, посеянная под первым номером, в полуфинале обыграла пятую сеяную украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте почти полтора часа.

За титул на турнире в Майами первая ракетка мира поспорит с победительницей встречи между канадкой Бьянкой Андрееску (8-я) и гречанкой Марией Саккари (23-я).

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