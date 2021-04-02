Барти победила Свитолину и вышла в финал турнира в Майами

Барти, посеянная под первым номером, в полуфинале обыграла пятую сеяную украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:3. Теннисистки провели на корте почти полтора часа.

За титул на турнире в Майами первая ракетка мира поспорит с победительницей встречи между канадкой Бьянкой Андрееску (8-я) и гречанкой Марией Саккари (23-я).