Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами

Встреча, несколько раз прерывавшаяся из-за дождя, завершилась со счетом 7:5, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего россиянина, имеющего четвертый номер посева на турнире. Рублев впервые вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», где сыграет против поляка Хуберта Гуркача (26).

По ходу турнира 20-летний Корда обыграл россиянина Аслана Карацева (17-й номер посева) и девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана (5).

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

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Корда располагается на 87-й строчке мирового рейтинга. На прошлого года он дошел до четвертого круга.