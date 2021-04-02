Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами
ТАСС, 2 апреля. Россиянин Андрей Рублев победил американца Себастьяна Корду в четвертьфинале турнира Ассоциации
ТАСС, 2 апреля. Россиянин Андрей Рублев победил американца Себастьяна Корду в четвертьфинале турнира Ассоциации
Встреча, несколько раз прерывавшаяся
По ходу турнира 20-летний Корда обыграл россиянина Аслана Карацева (17-й номер посева) и девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана (5).
Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).
Корда располагается на 87-й строчке мирового рейтинга. На прошлого года он дошел до четвертого круга.
Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард» и относятся к категории «Мастерс». Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились