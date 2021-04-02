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09:42 (мск), источник: ТАСС

Рублев обыграл Корду и вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами

ТАСС, 2 апреля. Россиянин Андрей Рублев победил американца Себастьяна Корду в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Майами. Призовой фонд соревнований составляет $4,3 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, несколько раз прерывавшаяся из-за дождя, завершилась со счетом 7:5, 7:6 (9:7) в пользу 23-летнего россиянина, имеющего четвертый номер посева на турнире. Рублев впервые вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», где сыграет против поляка Хуберта Гуркача (26).

По ходу турнира 20-летний Корда обыграл россиянина Аслана Карацева (17-й номер посева) и девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана (5).

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема — на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

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Корда располагается на 87-й строчке мирового рейтинга. На прошлого года он дошел до четвертого круга.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии «хард» и относятся к категории «Мастерс». Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 3 апреля.

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