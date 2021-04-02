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2 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Синнер стал первым финалистом турнира в Майами

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Итальянец Янник Синнер стал первым финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона долларов.

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Источник: AP 2020

Синнер, получивший 21-й номер посева, в полуфинале обыграл седьмую ракетку турнира испанца Роберто Баутисту-Агута — 5:7, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Второй финалист определится в матче россиянина Андрея Рублева (4-й номер посева) и поляка Хуберта Хуркача (26).

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