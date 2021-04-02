Синнер стал первым финалистом турнира в Майами
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Итальянец Янник Синнер стал первым финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Итальянец Янник Синнер стал первым финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона долларов.
Синнер, получивший 21-й номер посева, в полуфинале обыграл седьмую ракетку турнира испанца Роберто
Второй финалист определится в матче россиянина Андрея Рублева (4-й номер посева) и поляка Хуберта Хуркача (26).