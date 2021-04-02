Синнер стал первым финалистом турнира в Майами

Синнер стал первым финалистом турнира в Майами

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Итальянец Янник Синнер стал первым финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона долларов.