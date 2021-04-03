Финал без Рублева. На «Мастерсе» в Майами россиянин остановился в шаге от решающего матча
В полуфинале престижного турнира Андрей Рублёв не справился с соперником из Польши.
В полуфинале престижного турнира Андрей Рублёв не справился с соперником из Польши.
Андрей Рублёв проиграл в полуфинале «Мастерса» в Майами польскому теннисисту Хуберту Хуркачу. Сильный ветер мешал теннисистам и при подаче, и во время розыгрышей. Лучше к таким условиям приспособился поляк, который остановил россиянина в шаге от его 11-го финала в карьере.
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Россиянин Андрей Рублёв накануне провёл тяжёлый матч с 20-летним американцем Себастьяном Кордой — сыном чемпиона Australian Open — 1998 Петра Корды. По словам Рублёва, этот поединок отнял у него немало нервной энергии: «Это было трудно. Наш матч прерывался
Соперник по полуфиналу россиянину достался тоже непростой. Поляк Хуберт Хуркач в четвертьфинале смог остановить Стефаноса Циципаса (2). Рублёв в прошлом году уже встречался с Хуркачем — на «Мастерсе» в Риме сильнее оказался поляк. Андрей перед матчем в Майами признался, что хорошо помнит то поражение: «Я немного знаком с Хубертом. Мы играли один раз, и тогда победил он. Это очень хороший теннисист и приятный человек. Думаю, у нас будет интересный поединок. Надеюсь, что смогу показать высокий уровень тенниса и взять реванш».
Если накануне матч Рублёва с Кордой несколько раз прерывался
Вторая партия началась опять с брейка Хуркача. Поляк уверенно подавал и постоянно создавал проблемы в геймах Рублёва. Андрею никак не удавалось добраться даже до
Вот так Андрей Рублёв остановился в шаге от своего первого финала на «Мастерсе». Тем не менее, наш теннисист установил здесь свой личный рекорд — до этого он никогда не играл в полуфиналах на турнирах столь высокого ранга. Кроме того, Андрей добавил немало очков в свою рейтинговую копилку. Он остался в чемпионской гонке на 3-м месте, но при этом сократил отставание от идущего вторым Даниила Медведева до 330 очков. Ну, а решающий матч в воскресенье пройдёт с участием Янника Синнера и Хуберта Хуркача.
Даниил Сальников