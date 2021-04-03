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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Финал без Рублева. На «Мастерсе» в Майами россиянин остановился в шаге от решающего матча

В полуфинале престижного турнира Андрей Рублёв не справился с соперником из Польши.

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Источник: Reuters

Андрей Рублёв проиграл в полуфинале «Мастерса» в Майами польскому теннисисту Хуберту Хуркачу. Сильный ветер мешал теннисистам и при подаче, и во время розыгрышей. Лучше к таким условиям приспособился поляк, который остановил россиянина в шаге от его 11-го финала в карьере.

В пятницу в Майами определялись финалисты у мужчин. Пары претендентов составили Роберто Баутиста-Агут (7-й номер посева) — Янник Синнер (21) и Андрей Рублёв (4) — Хуберт Хуркач (26). Любопытно, что вся эта четвёрка ни разу не побеждала на турнирах такого высокого уровня. Первыми путёвку в решающий матч оспорили Баутиста-Агут и Синнер. Роберто, который кругом ранее выбил из сетки Даниила Медведева (1), матч с Янником начал успешно — дожал соперника в концовке первого сета, однако две последующие партии остались уже за итальянцем, который и вышел в итоге в финал — 5:7, 6:4, 6:4.

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Россиянин Андрей Рублёв накануне провёл тяжёлый матч с 20-летним американцем Себастьяном Кордой — сыном чемпиона Australian Open — 1998 Петра Корды. По словам Рублёва, этот поединок отнял у него немало нервной энергии: «Это было трудно. Наш матч прерывался из-за дождя, и это повлияло на мою игру. Себастьян играл отлично, можно сказать, что мне повезло, что у него была травма. Из-за неё он хуже двигался, и это стало ключевым моментом. Меня не удивил его уровень игры, ведь мы тренировались с ним раньше. Он очень талантливый, у него очень большое будущее».

Соперник по полуфиналу россиянину достался тоже непростой. Поляк Хуберт Хуркач в четвертьфинале смог остановить Стефаноса Циципаса (2). Рублёв в прошлом году уже встречался с Хуркачем — на «Мастерсе» в Риме сильнее оказался поляк. Андрей перед матчем в Майами признался, что хорошо помнит то поражение: «Я немного знаком с Хубертом. Мы играли один раз, и тогда победил он. Это очень хороший теннисист и приятный человек. Думаю, у нас будет интересный поединок. Надеюсь, что смогу показать высокий уровень тенниса и взять реванш».

Если накануне матч Рублёва с Кордой несколько раз прерывался из-за дождя, то теперь теннисистов больше беспокоил ветер, на который нужно было обращать внимание и при подаче, и во время розыгрыша. Быстрее к этим условиям приспособился Хуркач. Он сразу же сделал брейк и повёл 3:0. Андрей много ошибался, особенно во время долгих перестрелок на задней линии. Да и подача частенько подводила россиянина. В 6-м гейме поляк сделал ещё один брейк — 5:1 и стал подавать на сет. Рублёв вцепился в этот гейм, отыграл три сетбола и в итоге сократил отставание — 5:2. А вот следующая подача на сет для Хуберта прошла уже удачно, и с 6-го сетбола он выиграл партию — 6:3. Кстати, это был первый сет, проигранный россиянином за весь турнир.

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Вторая партия началась опять с брейка Хуркача. Поляк уверенно подавал и постоянно создавал проблемы в геймах Рублёва. Андрею никак не удавалось добраться даже до брейк-пойнта, чтобы попытаться выровнять счёт в партии. В 9-м гейме россиянин смог отыграть матчбол на своей подаче, а затем всё же заработал три брейк-пойнта во время подачи соперника на матч. Но этого было недостаточно. Реализовать свои шансы Рублёв не смог, и на этом всё было кончено — 6:3, 6:4.

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Вот так Андрей Рублёв остановился в шаге от своего первого финала на «Мастерсе». Тем не менее, наш теннисист установил здесь свой личный рекорд — до этого он никогда не играл в полуфиналах на турнирах столь высокого ранга. Кроме того, Андрей добавил немало очков в свою рейтинговую копилку. Он остался в чемпионской гонке на 3-м месте, но при этом сократил отставание от идущего вторым Даниила Медведева до 330 очков. Ну, а решающий матч в воскресенье пройдёт с участием Янника Синнера и Хуберта Хуркача.

Даниил Сальников

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