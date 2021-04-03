Барти защитила титул в Майами, Андрееску снялась во втором сете

Это её десятый титул WTA.

В финальном поединке с канадкой Бьянкой Андрееску первая ракетка мира Барти выиграла первый сет со счётом 6:3, а при счёте 4:0 во втором сете Андрееску снялась с матча из-за травмы.

Встреча продлилась 1 час и 4 минуты. Барти 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Андрееску — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.