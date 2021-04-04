Свитолина учила Монфиса говорить по-русски и кормила борщом, теперь они женятся

«Кажется, в теннисе новая парочка», — шептались в СМИ, когда француза Гаэля Монфиса заметили в боксе Элины Свитолиной во время ее матча на Australian Open в 2019 году. «Ну да, мы вместе», — подтвердила теннисистка. И понеслось…
Вскоре Гаэль и Элина завели себе совместный аккаунт в Инстаграме, где поклонники могли в подробностях наблюдать о нюансах совместной жизни самой веселой теннисной пары.
Когда Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема, а случилось это в 2019 году на Уимблдоне, Монфис праздновал это событие полуголым танцем в ванной. Вообще, некоторые эксперты полагали, что именно ее бойфренд помогает украинке двигаться вперед, причем, не только понимая и поддерживая, но и давая советы по тактике и игре в целом. Даже Матс Виландер замечал, что игра Элины изменилась, она стала пробовать разные приемы: «Да сто процентов — это влияние Монфиса, она больше прислушивается к бойфренду, чем к тренеру».
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Интересно, что за месяц до первого успеха теннисистки на травяном Шлеме, пара, кажется, расставалась. По крайней мере, их совместный аккаунт был удален, но подтверждения слухам от игроков не поступало. Спустя три недели все встало на свои места, Гаэль и Элина вернулись в пространство соцсетей, поклонники выдохнули.
Спортсмены могли не видеться неделями, участвуя в турнирах в разных концах света, а потом вдруг прилететь в Париж на свидание всего на сутки, чтобы потом снова разлететься.
Элина отвезла Монфиса на родину, сводила в оперный театр в Одессе, накормила борщом — ему, кстати, понравилось.
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А когда однажды во время прямого эфира в Инстаграме француза спросили, может ли он сказать хотя бы два слова по-русски или украински, Гаэль выдал: «Как дела, братан»?
Ребята совсем не скучали, когда в мире объявили пандемию коронавируса, соревнования прекратились, а люди на планете оказались запертыми в своих домах. Гаэль и Элина снимали и выкладывали забавные ролики, как их пугают сообщения о новом вирусе, участвовали в танцевальных челленджах и устраивали состязания по неожиданному способу использования туалетной бумаги.
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Серьезным испытанием для них стал карантин в Мельбурне на старте этого сезона. Им не разрешили поселиться вдвоем, поэтому две недели паре приходилось общаться по видеосвязи. На Монфисе это, видимо, сказалось сильнее: спортсмен проигрывал матч за матчем и демонстрировал ужасную форму. Он даже не смог сдержать слез, когда вылетел в первом же круге Открытого чемпионата Австралии в феврале этого года.
Элина хотела поддержать его, написала «Гаэль» на видеокамере, где теннисисты традиционно оставляют свои подписи после матчей, и обвела сердечком. Но, похоже, настроение у Монфиса в тот момент было хуже некуда. Спустя время пара объявила о перерыве в отношениях, и казалось, это уже навсегда.
Но они повторили свой трюк двухгодичной давности, и спустя полтора месяца вдруг бомбанули новостью о помолвке. Элина гордо продемонстрировала огромное кольцо с бриллиантом, и журналисты подсчитали, что стоит оно не меньше 700 тысяч евро.
Монфис так и не выступает с тех пор, как вылетел в Мельбурне, а Элина продолжает двигаться к вершине. На только завершившемся турнире в Майами Свитолина дошла до полуфинала, где проиграла Эшли Барти, будущей победительнице.