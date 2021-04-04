Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Севилья
Атлетико
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
23:59
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
52
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Спартак
23
Футбол. Зарубежный
19:00
Унион Б
Герта
11
Хоккей. НХЛ
19:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Детройт Ред Уингз
15
Футбол. Зарубежный
18:30
Астон Вилла
Фулхэм
31
Футбол. Зарубежный
18:05
Ним
Сент-Этьен
02
Футбол. Зарубежный
17:15
Эльче
Бетис
11
Хоккей. НХЛ
5.04
Каролина Харрикейнз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
СКА
20
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
16:05
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Страсбур
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Лорьян
Брест
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Ренн
22
Хоккей. НХЛ
5.04
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
5.04
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
5.04
Калгари Флэймз
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Сельта
13
Футбол. Зарубежный
14:00
Анже
Монпелье
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Арсенал Т
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Саутгемптон
Бернли
32
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
19:47 (мск), источник: Московский комсомолец

Свитолина учила Монфиса говорить по-русски и кормила борщом, теперь они женятся

Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис объявили о помолвке. Хотя совсем недавно заявляли о том, что делают перерыв в отношениях, а такие перерывы чаще всего приводят к разрыву. Но похоже, теннисная парочка вместе всерьез и надолго. «МК-Спорт» рассказывает историю их любви.

Наверх
Источник: Twitter

«Кажется, в теннисе новая парочка», — шептались в СМИ, когда француза Гаэля Монфиса заметили в боксе Элины Свитолиной во время ее матча на Australian Open в 2019 году. «Ну да, мы вместе», — подтвердила теннисистка. И понеслось…

Вскоре Гаэль и Элина завели себе совместный аккаунт в Инстаграме, где поклонники могли в подробностях наблюдать о нюансах совместной жизни самой веселой теннисной пары.

Когда Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема, а случилось это в 2019 году на Уимблдоне, Монфис праздновал это событие полуголым танцем в ванной. Вообще, некоторые эксперты полагали, что именно ее бойфренд помогает украинке двигаться вперед, причем, не только понимая и поддерживая, но и давая советы по тактике и игре в целом. Даже Матс Виландер замечал, что игра Элины изменилась, она стала пробовать разные приемы: «Да сто процентов — это влияние Монфиса, она больше прислушивается к бойфренду, чем к тренеру».

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что за месяц до первого успеха теннисистки на травяном Шлеме, пара, кажется, расставалась. По крайней мере, их совместный аккаунт был удален, но подтверждения слухам от игроков не поступало. Спустя три недели все встало на свои места, Гаэль и Элина вернулись в пространство соцсетей, поклонники выдохнули.

Спортсмены могли не видеться неделями, участвуя в турнирах в разных концах света, а потом вдруг прилететь в Париж на свидание всего на сутки, чтобы потом снова разлететься.

Элина отвезла Монфиса на родину, сводила в оперный театр в Одессе, накормила борщом — ему, кстати, понравилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

А когда однажды во время прямого эфира в Инстаграме француза спросили, может ли он сказать хотя бы два слова по-русски или украински, Гаэль выдал: «Как дела, братан»?

Ребята совсем не скучали, когда в мире объявили пандемию коронавируса, соревнования прекратились, а люди на планете оказались запертыми в своих домах. Гаэль и Элина снимали и выкладывали забавные ролики, как их пугают сообщения о новом вирусе, участвовали в танцевальных челленджах и устраивали состязания по неожиданному способу использования туалетной бумаги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Серьезным испытанием для них стал карантин в Мельбурне на старте этого сезона. Им не разрешили поселиться вдвоем, поэтому две недели паре приходилось общаться по видеосвязи. На Монфисе это, видимо, сказалось сильнее: спортсмен проигрывал матч за матчем и демонстрировал ужасную форму. Он даже не смог сдержать слез, когда вылетел в первом же круге Открытого чемпионата Австралии в феврале этого года.

Элина хотела поддержать его, написала «Гаэль» на видеокамере, где теннисисты традиционно оставляют свои подписи после матчей, и обвела сердечком. Но, похоже, настроение у Монфиса в тот момент было хуже некуда. Спустя время пара объявила о перерыве в отношениях, и казалось, это уже навсегда.

Но они повторили свой трюк двухгодичной давности, и спустя полтора месяца вдруг бомбанули новостью о помолвке. Элина гордо продемонстрировала огромное кольцо с бриллиантом, и журналисты подсчитали, что стоит оно не меньше 700 тысяч евро.

Монфис так и не выступает с тех пор, как вылетел в Мельбурне, а Элина продолжает двигаться к вершине. На только завершившемся турнире в Майами Свитолина дошла до полуфинала, где проиграла Эшли Барти, будущей победительнице.

Василиса Обломова

 ЧМ опять требуют отменить: Ягудина и российскую пару уличили в нарушении
Команда Тутберидзе нарушила правила и подставила всех, шведы в ярости
Черчесов признал «дзюбозависимость» сборной России
Капризов перевернул матч. Он дарил шансы партнерам и забил сам
Месси выдвинул условие для пожизненного контракта с «Барселоной»
СКА бессилен против идеального механизма ЦСКА. Счет в серии 2–0
Логинов полностью провалил ЧР. Что с лучшим биатлонистом страны
«Валенсия» всем составом ушла с поля во время матча с «Кадисом»
«Севилья» — «Атлетико» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь